الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستشارك الإدارة العامة للشؤون الطبية بحرس الحدود في تقديم خدماتها الطبية لقوات حرس الحدود والقطاعات الأمنية والحكومية المشاركة في تنظيم راغبي حضور بطولة كأس العالم بقطر 2022م عبر منفذ سلوى البري.يذكر أنه جرى تجهيز مبنى بقيادة قطاع سلوى وتزويده بالأدوية والمستلزمات الطبية، وتكليف طاقم طبي مؤهل لتقديم الخدمات اللازمة.// انتهى //10:58ت م0039