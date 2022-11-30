مونروفيا 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى ليبيريا عبدالله بن حمد السبيعي، أمس ، بمقر إقامته في مونروفيا بجمهورية ليبيريا، معالي وزير الداخلية الليبيري فارني سيرليف.وجرى خلال اللقاء استعراض التعاون وسبل تعزيزه في المجالات كافة لاسيما فيما يتعلق بأوضاع المسلمين.وقدم وزير الداخلية الليبيري شكره للمملكة العربية السعودية، حكومة وشعبًا على ما تقدمه للشعب الليبيري من معونات إنسانية بشكل عام والتمور التي قدمها مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بشكل خاص.// انتهى //11:01ت م0040