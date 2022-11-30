تونس 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم، فحوى اللقاء الذي جمع أمس بين الرئيس التونسي قيس سعيٌد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن، وتطرقهما إلى الوضع العام داخل البلاد ونتائج زيارة هذه الأخيرة إلى الجزائر.وتناقلت دعوة رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى أن تلعب دول منطقة بحيرة تشاد دورًا أكبر في أمن حدود ليبيا الجنوبية وتقليل المخاطر المهددة لاستقرارها بما يخدم التحول الديمقراطي وينهي المراحل الانتقالية، جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في أعمال الدورة الـ16 للجنة حوض بحيرة تشاد في أبوجا بنيجيريا.وكتبت عن ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين، إلى خمسة شهداء وعدة جرحى برصاص الاحتلال الصهيوني الغاشم على مناطق في رام الله.وتطرقت صحف تونس إلى مقتل عشرة مسلحين، خلال عملية أمنية نفذها الجيش الباكستاني، في منطقة هوشاب في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.// انتهى //11:03ت م0041