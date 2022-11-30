الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأطلقت "الصحة" حملة #أنا_بخير تتضمن سلسلة من الأفلام التي تروي قصصاً لأشخاص يتعايشون مع المرض، والإعاقة، والتحديات الصحية، وتمكنوا من تحدي المرض، وتحقيق نجاحات مختلفة في حياتهم، وتتناول السلسلة تلك القصص من جانب إنساني تحفيزي، لتكون يداً ممدودة لكل الذين يمرون بتلك الصعوبات.ويركز فلم "أناملي عيناي" على حياة الكفيف من خلال قصة يرويها عبدالعزيز الشماسي الذي خرج إلى الدنيا في شهر يوليو من العام 1995م بعينين منطفئتين، حيث أوضح أنه الفرد الثاني في العائلة الذي فقد البصر .وأوضح الشامسي أنه عاش حياته بشكل طبيعي فكان يمارس الرياضة مع أقرانه في الحي وكأنه غير كفيف، وكان يتعرض للإصابات، ولكن كانت تمر بشكل طبيعي ويتعايش معها .ويمكن مشاهد تفاصيل القصة في هذا الفيديو https://www.dropbox.com/s/du5uvcqsrqoxxba/%D9%86%D8%B3%D8%AE%D8%A9%20%D8%AA%D9%88%D9%8A%D8%AA%D8%B1%20.mp4?dl=0// انتهى //11:09ت م0042