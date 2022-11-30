مكة المكرمة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسناقشت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أمس, أعمال وحدة الموهبة والابتكار بوكالة التخطيط، وعدة برامج ابتكارية تقدمها الشركة السعودية للكهرباء ممثلة في إدارة حاضنة طاقة الابتكار وكيفية الاستفادة منها وتطبيقها داخل المسجد الحرام .واستعرضت الرئاسة خلال الاجتماع الذي أقامته أمس بمقرها بالعاصمة المقدسة مع الشركة السعودية للكهرباء التحديات التي تواجه الرئاسة لاستقطاب الحلول الابتكارية لمعالجتها .ويأتي الاجتماع بهدف حصر النقاط التي تشكل تحديات ومحاولة طرح أفضل الحلول الابتكارية لها، من خلال عقد حلقات عمل بين المسؤولين, تفعيلاً لدور الابتكار والارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة للحرمين الشريفين وقاصديهما من خلال الطرق التي سيتم من خلالها آلية التعاون مع الرئاسة لتقديم أفضل الحلول الابتكارية.// انتهى //11:15ت م0044