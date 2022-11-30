الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأدان معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف الهجوم الإرهابي، الذي استهدف فندقاً في جمهورية الصومال الفيدرالية، الذي أدى إلى مقتل وجرح عدد من الأشخاص.وشدد معالي الأمين العام على موقف مجلس التعاون الثابت والرافض لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، داعياً المجتمع الدولي إلى ضرورة اتخاذ إجراءات وموقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال العدوانية، مقدماً خالص التعازي والمواساة للحكومة والشعب الصومالي الصديق.// انتهى //11:21ت م0045