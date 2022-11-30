الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسنظمت هيئة الأفلام ، أمس، لقاءً افتراضياً مفتوحاً بعنوان "سينما المرأة"؛ لتسليط الضوء على أداء المرأة وحضورها في القطاع، والأفلام التي ناقشت قضاياها، وذلك بحضور جمع من الممارسين والمنتجين والمخرجين.واستعرض اللقاء إحصائيات المؤسسة الاستشارية الدولية "نورديسيتي" التي أجرتها على الصناعة السينمائية السعودية، حيث كشف الاستبيان الذي أجري على 192 شخصاً؛ الدافع وراء عمل الممارسين في الحقل السينمائي، فيما وصلت نسبة العاملات إلى 36% تحفزن للعمل بسبب حبهن للأفلام والقصص البصرية المصورة.وتحدث المخرجون والمخرجات عن تجاربهم في تصوير القصص النسائية وما يتقاطع مع هموم المرأة، وناقشوا تجاربهم في إخراج أعمالهم، ولفتوا إلى أن وجود المرأة وتمكينها في المجال محليّاً؛ يبرهنه ارتفاع نسبة حضورها خلال السنوات الماضية واستمرار تصاعدها حتى الآن.يذكر أن هذا اللقاء يأتي ضمن سلسلة اللقاءات المفتوحة التي تقيمها هيئة الأفلام مع المتخصصين؛ لتعزيز التواصل مع المجتمع السينمائي المحلي، والتعرف على أفكارهم ورؤيتهم واقتراحاتهم، إضافة إلى تطوير القطاع وإنمائه.// انتهى //11:44ت م0046