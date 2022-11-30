المدينة المنورة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساختتمت جمعية تكافل الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة المدينة المنورة ملتقاها الأول للتوظيف، والذي انطلق بمعسكر الرخصة المهنية، واختتم بملتقى التوظيف بالشراكة مع طاقات، بحضور نخبة من الشركات والمؤسسات التي وفرت نحو 320 فرصة عمل للأيتام واليتيمات الذين ترعاهم الجمعية وأمهاتهم.وأوضح أمين عام جمعية تكافل الدكتور عبدالمحسن الحربي أن الملتقى انطلق بمعسكر الرخصة المهنية لسوق العمل، والذي قدم من خلاله متخصصون إستراتيجية بناء القدرات المهنية، واكتشاف الميول المهني للمشاركين، كما تم تعريفهم بمفهوم وأهداف وعناصر نموذج العمل والتطبيق العملي له، وكيف يتم تصميم وتسويق السيرة الذاتية والهوية المهنية، واستفاد من المعسكر الذي استمر لثلاثة أيام نحو 1500 من مستفيدي الجمعية ، وتمت إتاحة الفرصة لهم للتقديم على الوظائف التي يوفرها الملتقى من خلال 31 شركة؛ حيث تم إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين وخلال أيام تم توقيع عقود العمل حسب شروط كل وظيفة ومتطلباتها.وأوضح الحربي أن الملتقى جزء من منظومة متكاملة من الرعاية تبدأ من تسجيل اليتيم في الجمعية وحتى تمكينه وتحويله إلى عنصر منتج وفعال في المجتمع، ويتخلل ذلك الرعاية التعليمية خلال فترة الدراسة ثم التأهيلية والتدريبية وتهيئته لسوق العمل من خلال عدد من البرامج التي نعمل عليها ومن بينها برنامج توظيف الأيتام وبرنامج ريادة الأعمال وبرامج التأهيل والتدريب المستمرة.//انتهى//11:48ت م0047