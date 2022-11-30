الخرطوم 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 واساهتمت الصحف السودانية الصادرة اليوم، باستضافة الخرطوم الاجتماع الـ48 لوزراء خارجية دول الإيقاد، والذي يبحث تحقيق السلم والأمن، ومعالجة مسائل الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية، إضافة للبحث في النزاعات داخل الدول وما بينها.وسلطت الضوء على المباحثات التى أجراها وزير الخارجية السوداني علي الصادق أمس مع سفير ليبيا بالسودان فوزي بومريس، حيث ركزت على تطوير التبادل التجاري عبر الحدود المشتركة وفتح المعابر الحدودية بين البلدين، إضافة إلى مناقشة ترتيبات تبادل فتح القنصليات العامة بكل من مدينة الفاشر السودانية والكفر الليبية.وأخبرت صحف الأربعاء عن توزيع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 344 سلة غذائية في أحياء السلام و الجناين والإنقاذ وبئر نكسوب والرخام وسييت بمحلية سنكات التابعة لولاية البحر الأحمر في شرق السودان، استفاد منها 344 أسرة.ونقلت عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بالسودان (أوتشا)، أنه بسبب النقص الحاد في التمويل لأنشطة التغذية سيضطر برنامج الأغذية العالمي إلى تقليص تدخلاته من (165) مدينة إلى (45) مدينة حتى نهاية ديسمبر المقبل.ولفتت صحف الخرطوم الانتباه إلى تأكيد الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يوم التضامن العالمي أنه لا يمكن ترك حل الدولتين رهينة لإرادة المحتل، وعلى المجتمع الدولي الاعتراف بدولة فلسطين، ودعم عضويتها الكاملة في الأمم المتحدة.// انتهى //11:51ت م0048