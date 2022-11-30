جيزان 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تقريراً عن حالة الطقس اليوم، تضمن توقعاً عن تكون سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان، يصاحبها نشاط في الرياح السطحية وتدنٍ في مستوى الرؤية على محافظات الدائر بني مالك، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 7 مساءً.// انتهى //11:53ت م0049