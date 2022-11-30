الأحساء 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساستحضرت فعاليات بيت الحرفيين ضمن مهرجان "واحة الأحساء" الذي تنظمه هيئة التراث بالتعاون مع محافظة وأمانة الأحساء في مدينة الهفوف التاريخية، مهن الآباء والأجداد في محافظة الأحساء.وتضمنت فعاليات المهرجان التي تستمر إلى 3 ديسمبر 2022م عدة أنشطة متنوعة وأركان تفاعلية من بينها النقوش الخشبية الحساوية، وعرض المنتجات الحرفية التراثية، والعروض التقليدية الحرفية، وعروض الفنون الفولكلورية الشعبية، إضافة إلى إقامة ورش عمل تدريبية متخصصة للأطفال وشاشة رقمية "عملاقة" لعرض مباريات مونديال كأس العالم 2022م المقام في دولة قطر.ويضم بيت الحرفيين الذي يقع على مساحة 12 ألف متر مربع، 112 متجراً للحرف اليدوية والصناعات التقليدية التي تهدف إلى الحفاظ على الحرف اليدوية والمكانة التاريخية والتراثية للأحساء والإسهام في استدامة هذه الصناعات الحرفية ونقلها عبر الاجيال ودعمها اقتصادياً وسياحياً، ودعم الحرفين وتسويق منتجاتهم.// انتهى //11:53ت م0050