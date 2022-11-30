طوكيو 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستراجعت سوق الأسهم اليابانية اليوم، بعد بيانات بشأن ضعف إنتاج المصانع ما أدى إلى المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، فيما ينتظر المستثمرون خطاب رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي للحصول على أدلة بشأن السياسات النقدية الأمريكية.وانخفض مؤشر (نيكي) بنسبة 0.21 في المئة، ليصل عند مستوى 27968.99 نقطة، فيما نزل مؤشر (توبكس) الأوسع نطاقًا بنسبة 0.37 في المئة، لينهي تداولاته عند مستوى 1985.57 نقطة.// انتهى //11:58ت م0051