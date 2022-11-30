الدمام 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، اليوم بمكتبه بالإمارة, الدكتور محمد بن صالح البخيتي بمناسبة تعيينه نائباً لمعالي مدير عام معهد الإدارة العامة.وهنأ سموه الدكتور البخيتي بمناسبة تعيينه بمنصبه الجديد, مقدماً له الشكر على ما قدمه من جهود خلال فترة عمله مديراً لمعهد الإدارة العامة بالمنطقة الشرقية, متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله.بدوره أشاد البخيتي بدعم سمو أمير المنطقة الشرقية لأعمال وبرامج معهد الإدارة العامة بالمنطقة وتوجيهاته السديدة, سائلاً الله العون والتوفيق.// انتهى //13:42ت م0070