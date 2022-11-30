‏‎عرعر 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستسلّم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، في مكتبه اليوم، تقرير أعمال فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلال موسم حج 1443هـ، وذلك خلال استقبال سموّه، مدير عام الفرع أحمد بن علي العبدلي.وأشاد سموه بجهود الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة خلال موسم الحج، التي أسهمت في نشر الوعي وإعانة الحجاج على أداء مناسكهم وفق الهدي النبوي الشريف، بالحكمة والموعظة الحسنة لخدمة ضيوف الرحمن.بدوره ثمن العبدلي لسمو أمير المنطقة, دعمه الدائم وحرصه على متابعة أعمال الفرع, مؤكداً أن الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهزت خلال موسم الحج 1443هـ, مراكز ميدانية ورقمية؛ لتحقيق الدعم والمساندة لوسائل التوعية الرقمية الثابتة والمتنقلة ونشر وبث المواد التوعوية من خلال خدمة البث المجانية (Wi-Fi).// انتهى //13:52ت م0074