جدة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساستعادت أمانة محافظة جدة اليوم ، أرض حكومية مخصصة كحديقة عامة، في نطاق بلدية بريمان الفرعية، حيث شرعت الأمانة في إزالة المبنى الذي جرى إنشاؤه على جزء من حديقة عامة في حي الأجواد بمساحة تقدر بنحو 600 متر مربع.وتهيب أمانة جدة؛ بضرورة الالتزام بالأنظمة والاشتراطات البلدية، وعدم البناء بدون رخص نظامية، للمحافظة على حقوق الجميع، مؤكدة مضيها في رصد جميع المخالفات، واستكمال الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.// انتهى //13:53ت م0075