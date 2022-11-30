الدمام 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستختتم غداً مواجهات الدور الأول من بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد للموسم الرياضي 2022 - 2023م، عندما تجري خمس مواجهات ضمن الجولة الحادية عشرة من عمر الدوري، قبل توقف البطولة لمدة 62 يوماً استعداداً لإقامة معسكر المنتخب السعودي الأول تحضيراً لبطولة كأس العالم 2023م.وستشهد صالة وزارة الرياضة بالدمام إقامة قمة الجولة بين المتصدر ووصيفه، إذ يلتقي الخليج مع منافسه مضر عند الساعة 6:30 مساءً، في لقاء يسعى من خلاله الخليج لتعزيز صدارته، فيما يدخل مضر برغبة تعويض خسارته في الجولة الماضية ومشاركة الصدارة مع الخليج، ويلعب قبلها النور مع الهدى عند تمام الساعة 4:00 مساءً، في مواجهتين من المتوقع أن تشهد معدل حضور جماهيري مرتفع.وستقام مواجهتين عند الساعة 4:00 مساءً، حيث يستضيف الأهلي نظيره الوحدة على صالة وزارة الرياضة بجدة، ويلتقي الابتسام مع الصفا على صالة مدينة الأمير نايف بن عبدالعزيز الرياضية بالقطيف، ويتبعها على نفس الصالة مواجهة الترجي مع المحيط عند تمام الساعة 6:00 مساءً وستختتم مواجهات الجولة بعد غدً الجمعة 02 ديسمبر 2022م، عندما يتقابل القارة مع نظيره الزلفي عند تمام الساعة 3:00 مساءً، على صالة نادي الروضة بالأحساء.وفي ترتيب فرق الدوري، ينفرد فريق الخليج بالصدارة برصيد 18 نقطة، يتبعه فريقا مضر والنور في المركزين الثاني والثالث برصيد 16 نقطة، ثم يأتي الأهلي والهدى في المركزين الرابع والخامس برصيد 14 نقطة، ثم فريق الصفا في الترتيب السادس برصيد 12 نقطة، وبعدهم الوحدة في المركز السابع برصيد 10 نقاط، ويأتي الترجي في المركز الثامن برصيد 7 نقاط، ثم القارة في المركز التاسع برصيد 5 نقاط، ويحل الزلفي عاشراً للترتيب برصيد 4 نقاط، ثم الابتسام والمحيط في المركزين الحادي عشر والثاني عشر برصيد نقطتين لكل منهما.// انتهى //13:54ت م0076