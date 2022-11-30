بريدة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير فرع وزارة الرياضة بالمنطقة هدلق الهدلق، يرافقه رئيس مجلس إدارة نادي ذوي الإعاقة بالمنطقة الدكتور إبراهيم الضبيب، وأعضاء مجلس الإدارة، بمناسبة اعتماد مجلس إدارة النادي في دورته الثالثة لمدة أربع سنوات.وبارك سمو أمير القصيم لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة بالنادي، وحثهم على مضاعفة الجهود لخدمة أهداف النادي النبيلة والإنسانية، وتسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع، مؤكداً أن الثقة بالنفس والإصرار هي الأهم في حياة الإنسان، والإعاقة الحقيقية هي في الهمة وليست في الجسد.واستمع سموه لشرح موجز عن أبرز مستهدفات النادي لتعزيز التنافسية، وزيادة مشاركات النادي داخلياً وخارجياً.// انتهى //13:55ت م0077