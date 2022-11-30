الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسقام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، والوفد المُرافق له بزيارة مقر شركة NAVER المُتخصصة بتقديم الحلول التقنية في مجال التحول الرقمي، وهي الشركة الأولى على مستوى كوريا الجنوبية في هذا القطاع, وتطرق إلى إمكانية تبادل الخبرات وتعزيز التعاون في قطاع الحلول الذكية؛ لدعم التحول التقني والرقمي.وشملت جولة معالي الوزير والوفد المُرافق له زيارة لـ Pangyo Valley، وهي تجمُع مُدن ذكية ومقر رئيسي للشركات الناشئة وتضم أكثر من 200 شركة ناشئة.واستمع معالي الوزير الحقيل لعرض من شركة LH المُختصّة بالبناء والسكن، واطّلع على تجربتها في تطوير تقنيات البناء والسكن وفق أحدث النُظُمْ.وأبدى إعجابه بالتجربة الكورية في مجال التقنية وتطبيقاتها بقطاع الخدمات البلدية والإسكان والبناء والتحوّل الرقمي والمُدن الذكية.وتأتي زيارة معالي الوزير الحقيل لمقر الشركات الناشئة ضمن فعاليات اليوم الأول لزيارات ولقاءات معاليه في العاصمة الكورية سول، التي تستمر على مدى يومين.// انتهى //13:59ت م0078