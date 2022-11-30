الدمام 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستعود مساء اليوم، منافسات بطولة الدوري الممتاز لكرة اليد لدرجة الناشئين للموسم الرياضي 2022 - 2023م بجولته السادسة، عندما يستضيف الوحدة منافسه الخليج على صالته بمكة المكرمة عند تمام الساعة الثالثة عصراً، ضمن مواجهات المجموعة الأولى.وتستكمل بقية مباريات الجولة يوم غدٍ الخميس، حيث يلعب العمران مع الحزم عند الساعة الثانية ظهراً على صالة نادي الروضة بالأحساء، ويلتقي حراء مع الابتسام في تمام الساعة الثالثة عصراً على صالة مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية بمكة المكرمة، ويتقابل الهدى مع نظيره النور على صالة نادي الخليج بسيهات عند تمام الساعة الرابعة عصراً، وذلك ضمن المجموعة الأولى.وفي مواجهات المجموعة الثانية، تقام أربع مواجهات جميعها عند الساعة الرابعة عصراً، إذ يلتقي مضر مع القارة على صالة نادي النور بسنابس، ويلتقي المحيط مع الأهلي على صالة نادي الصفا بصفوى، ويستضيف الهلال منافسه الصفا على صالته بالرياض، ويلعب الترجي والقادسية على صالة الأول بالقطيف.// انتهى //14:01ت م0079