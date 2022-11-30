الخرطوم 6 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 30 نوفمبر 2022م واسالتقى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان السفير غير المقيم لدى جمهورية جنوب السودان علي بن حسن جعفر، بمكتبه اليوم، رئيس لجنة مراقبة وتقييم تنفيذ السلام في جمهورية جنوب السودان تشارلز تاي جيتواي الذي يزور الخرطوم حالياً.وجرى خلال اللقاء، بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، واستعراض خطط ومساعي اللجنة نحو تحقيق السلام الدائم والاستقرار والازدهار لشعب جنوب السودان، وسبل دعمها وتعزيزها وتسهيل التحديات التي تواجهها.// انتهى //14:13ت م0080