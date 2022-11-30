تونس 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسحيت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الالكسو" صمود الشعب الفلسطيني ومواصلته النضال من أجل الحصول على حقوقه المشروعة في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.وأكدت الألكسو في بيان لها بمناسبة اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، أن المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والإنسانية، بشكل فردي وجماعي، تجاه الشعب الفلسطيني حتى ينال حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، ويستعيد جميع أراضيه المحتلة.وفي هذا الإطار أكدت الألكسو أنها ستعزز جهودها على كافة المستويات لدعم دولة فلسطين في مجالات التربية والثقافة والعلوم ومواصلة العمل مع اليونسكو من أجل المحافظة على صون التراث الفلسطيني وتسجيله في قائمة التراث العالمي والتصدي لاعتداءات سلطات الاحتلال الإسرائيلي على معالمه وخاصة في القدس الشريف.// انتهى //14:14ت م0081