الخرطوم 6 جمادى الأولى 1444هـ الموافق 30 نوفمبر 2022م واساستقبل معتمد شؤون اللاجئين بالسودان موسى علي عطرون تاور، بمكتبه اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.وجرى خلال الاستقبال بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، ودراسة أوضاع اللاجئين، وإمكانية دعم الجهود الدولية لمساعدة اللاجئين والمجتمعات المستضيفة في الجوانب الإنسانية.مما يذكر أن المملكة تدعم باستمرار المجتمعات المنكوبة والمتضررة حول العالم عبر برامج ومشاريع إغاثية وإنسانية تخفف من معاناتها وتحقق لها الحياة الكريمة.// انتهى //14:14ت م0082