بريدة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساطلع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, على نتائج مؤشرات الأداء وتقرير فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة للربع الثالث من العام 2022م.جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه بالإمارة اليوم، مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة عبدالله السباعي, بحضور الوكيل المساعد للشؤون التنموية عسم الرمضي.واستمع سموه لشرحٍ عن أعمال الفرع ونتائج المؤشرات المرتبطة بالأداء للخدمات والبرامج المقدمة للمستفيدين بالمنطقة والمحافظات التابعة لها، مشيداً بجهود جميع منسوبي الفرع على ما يقومون به من أعمال لخدمة وطنهم ومجتمعهم، مبديا تقديره بما حققه الفرع من تميز بالأداء على مستوى مناطق المملكة.// انتهى //14:27ت م0084