الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسحققت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، وفر مالي بلغ 1,651,550,091 ريال لعام 2021م، وبزيادة قدرها (80%) عن المحقق في العام السابق، ووثّقته لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في سياق مبادراتها لتعزيز عناصر كفاءة الانفاق في أعمالها وأنشطتها، وتعزيز منهجية منظومة العمل المطورة، والارتقاء بجودة المشاريع المنفذة، وإنجازها وفق الأهداف والمسارات المعتمدة.وتلقت "التحلية" الشكر من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، نظير تميزها في رفع كفاءة الإنفاق، واتباعها نهج الاستدامة المالية، وتسخيرها أحدث الحلول التقنية لخفض تكلفة وحدة إنتاج المياه المحلاة، بالاستثمار في النتائج البحثية لرفع الكفاءة الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة، وزيادة كفاءة استخدام الأصول، والتحديث المستمر للعمليات التشغيلية.فيما أدى تحسين الإنفاق التشغيلي، واعتماد التطوير الممنهج في فلسفة العمليات والأنشطة التشغيلية، إلى جانب دعم الفرص الإبداعية في مجال رفع الكفاءة التشغيلية، لتحقيق مستهدف كفاءة الإنفاق في العمليات، وفق أفضل الممارسات المحلية والعالمية، مع ضمان المحافظة على جودة وموثوقية الخدمات.يذكر أن "التحلية" حصدت خلال شهر يونيو الماضي جائزة التميز المؤسسي، المقدمة من هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، في دورتها الرابعة، وحققت المركز الأول على فئة الجهات العامة، التي شهدت تنافس أكثر من 170 جهة حكومية على الجائزة.// انتهى //16:15ت م0118