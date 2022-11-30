القاهرة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسنفذت القوات الجوية المصرية ونظيرتها اليونانية التدريب الجوي المشترك "مينا 2"، بمشاركة تشكيلات من الطائرات المقاتلة متعددة المهام لكلا الجانبين بإحدى القواعد الجوية المصرية.وأوضح المتحدث العسكري المصري العقيد غريب عبدالحافظ في بيانٍ اليوم، أن التدريب تضمن تنفيذ عدد من المحاضرات النظرية لتوحيد المفاهيم وصقل المهارات والتنسيق على إدارة العمليات المشتركة بمختلف أساليب القتال الجوي الحديث، وكذلك تنفيذ العديد من الطلعات الجوية المشتركة للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية.وأشار إلى أن التدريب يأتي امتداداً لسلسلة التدريبات المشتركة التي يتم تنفيذها في إطار علاقات الشراكة والتعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها اليونانية في العديد من المجالات المختلفة.// انتهى //16:18ت م0120