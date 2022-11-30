الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسنظمت هيئة الأفلام مساء اليوم، ورشة عمل بعنوان "كيف تخلق السينما وجهة سياحية" قدمها الباحث في اقتصاديات السينما الدكتور عبدالرحمن الغنام، وسط حضور ومشاركة عدد من المهتمين والمتخصصين، وذلك بمدينة الرياض.وتناولت الجلسة الأولى "السياحة السينمائية.. الأهمية والأهداف"، دور الفنون والثقافة في تغيير السلوك البشري وإثارة العواطف والأفكار، ودور السينما كركيزة ونافذة للمعرفة والتواصل والتطور، وتوليد المعاني والقيم الجديدة، إضافةً إلى تطور الخطاب الإشهاري وعلاقته بالسينما، ودور وسائل الإعلام في تمرير الرسائل الإشهارية، والتأكيد على أن الأفلام تعد من أهم الأدوات المستخدمة في التسويق، لاسيما دور المهرجانات السينمائية في دعم التنمية الاقتصادية للمنطقة المقامة بها، وإتاحتها فرص العمل للشباب، وتحفيز رجال الأعمال للاستثمار في المنشآت الاقتصادية في منطقة المهرجان، وتسويق الخدمات السياحية، والمنتجات الفنية والثقافية.كما تطرقت الجلسة الثانية "المملكة كوجهة تصوير سينمائي.. الواقع والمأمول" لأهم المواقع المناسبة للتصوير في المملكة، وكيف يمكن استغلالها في دعم الحركة السياحية، ومنها نيوم والعُلا والمناطق التاريخية بما فيها المشاريع التي تم إنتاجها في المملكة ومنها فيلمي "قندهار" و"جود".يذكر أن الورشة التي تقام ضمن الشراكة الإعلامية لهيئة الأفلام مع موقع سوليوود تأتي ضمن سلسلة الورش الدورية التي تنظمها الهيئة في إطار جهودها للارتقاء بقطاع الأفلام والعاملين فيه، من خلال مناقشة أبرز المواضيع المهمة في كيفية تطوير مهارات الهواة والمحترفين في المجال، وكذلك التحديات التي تواجههم وطرق التغلب عليها، وتحويلها إلى فرص ناجحة يمكن استغلالها.// انتهى //16:25ت م0123