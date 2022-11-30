الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستنافس 150 صقراً، اليوم، في الأشواط التأهيلية بمسابقة الملواح لمسافة 400 متر في اليوم الثالث من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الخامسة؛ الذي ينظمه نادي الصقور السعودي في مقره بملهم شمال الرياض، وذلك وسط حضور واسع من الصقارين والمهتمين .وتواصلت اليوم المنافسات الحماسية بين عدد كبير من الصقارين المشاركين خلال ثلاثة أشواط تأهيلية لمسابقة الملواح، حيث استطاع عبدالعزيز عبدالله الدعيج بصقره "بارود" اقتناص المركز الأول في فئة "حر قرناس مُلاك سعودیین" الشوط الأول، محققاً زمن 18.924 ثانية، تلاه حامد بن ضحوي الصلبي بصقره "الخلاوي"، وجاء الصقار خالد بن علي النعيمي ثالثاً بصقره "H18".وفاز بالشوط الثاني لفئة "حر قرناس مُلاك سعودیین" الصقار غدير سليمان الشمري بصقره "عديم" في زمن 18.1544 ثانية، وحقق سلطان بن مشهور العتيبي المرتبة الثانية بصقره "بحر"، ونال سيف بن خلف العوني المركز الثالث بصقره "متروك"، فيما تصدر راشد بن فهد القريني بصقره "عماش" سباق فئة "حر قرناس مُلاك سعودیین" الشوط الثالث في زمن قدره 18.736، تلاه أحمد بن سعيد المطيري بصقره "سعدون"، وحل محمد بن صالح الشمري بالصقر "مبروك" ثالثاً.وكرم نادي الصقور السعودي الفائزين الثلاثة الأوائل المتأهلين للأشواط النهائية مرحلة كؤوس الملك عبدالعزيز لمسابقة الملواح (400 متر)، وذلك عن كل شوط تأهيلي من الأشواط الثلاثة التي أقيمت اليوم، فيما أعلن النادي عن استحدث المهرجان شوطين جديدين في مسابقة الملواح يحملان لقب (سيف الملك)، وتبلغ قيمة جوائزهما الإجمالية 1,850,000 ريال، يتنافس فيهما الصقارون الذين اجتازوا الأشواط التأهيلية وتُوّجوا بالأشواط النهائية.//انتهى//16:30ت م0124