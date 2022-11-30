الضفة الغربية 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم عشر منشآت زراعية في قرية عقربا جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، ترافق مع ذلك اعتداء وحشي على الفلسطينيين الذين يتعرضون لاعتداءات الاحتلال المستمرة في تلك المنطقة.وفي السياق ذاته، واصل مستوطنون عمليات التجريف لعشرات الدونمات الزراعية في قرية العوجا بمدينة أريحا، وذلك بحماية كاملة من قوات الاحتلال التي أغلقت الطرق المؤدية لقرية عقربا التي تشهد عمليات استيطان مكثفة واستيلاء على أراضيها من الاحتلال الإسرائيلي.بدوره أفاد الهلال الأحمر الفلسطيني بإصابة شاب فلسطيني بجروح خطيرة برصاص الاحتلال في بلدة يعبد قضاء جنين بالضفة الغربية المحتلة .// انتهى //16:38ت م0125