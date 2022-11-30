نجران 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسكرم صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران في ديوان إمارة المنطقة اليوم، منسوبي حرس الحدود ومكافحة المخدرات المنطقة المشاركين في إحباط تهريب كمية كبيرة من الحشيش المخدر إلى المملكة عبر الحدود, منوهاً سموه بأهمية المنجز الذي تحقق بتعاون وتنسيق مشترك بين المديرية العامة لمكافحة المخدرات وقيادة حرس الحدود.وأكد سموه أن النتائج المحققة في ضبط المخدرات وقطع ما يخطط له أعداء هذا الوطن تجاه الشباب، تحققت بفضل من الله، ثم بفضل التوجيهات الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله -، وجهود ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية في دعم ومساندة كافة القطاعات التابعة للوزارة.من جانبهما عبر كل من مدير مكافحة المخدرات بمنطقة نجران اللواء محمد بن عبدالله القرني، وقائد حرس الحدود بالمنطقة اللواء مسعود بن علي آل شواف الشهراني، عن شكرهما لسمو أمير المنطقة لرعايته لتكريم الضباط والأفراد المشاركين في القبض على عصابة تهريب الحشيش, مؤكدين حرص منسوبي القطاعين على تقديم كل غالٍ للدفاع عن الوطن والمواطن والتصدي لكل من يريد المساس بأمن واستقرار هذه البلاد الغالية.كما تسلم سمو أمير منطقة نجران خلال اللقاء تقريراً لأعمال وإنجازات قيادة حرس الحدود بالمنطقة والقطاعات التابعة لها خلال الفترة الماضية.// انتهى //16:47ت م0126