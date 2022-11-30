الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستستكمل أعمال القمة العالمية الثانية والعشرين للمجلس العالمي للسفر والسياحة تحت شعار "السفر نحو مستقبل أفضل" المقامة في مركز الملك عبدالعزيز للمؤتمرات بمشاركة الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحية قصي الفاخري، ومعالي وزير الصناعة والتجارة والسياحة في إسبانيا رييس ماروتو، ووزيرة السياحة في جنوب أفريقيا لينديوي سيسولو.وتناولت الجلسة الحوارية بعنوان "الاستثمار في المستقبل" عدة موضوعات منها: الطموحات والفرص الاستثمارية لبناء قطاع سياحي مرن، وماهي الشراكات المطلوبة لقطاع سياحي شامل ومستدام، وكيف يمكن أن نقدم مستقبلًا أفضل للسياحة في القطاع الخاص ونخلق أثرًا للاقتصاد.وأكد الفاخري حرص المملكة على تعزيز الاستثمارات الأجنبية، مضيفاً أن صندوق التنمية السياحي استثمر حوالي 20 مليون ريال في قطاع السياحة والفندقة.يُذكر أنه من المتوقع أن يُوفّر قطاع السفر والسياحة 126 مليون وظيفة خلال العقد المقبل، ليصبح متوسط النمو السنوي 5.8%، أي أكثر من ضعف معدل النمو السنوي للاقتصاد الكلي بنسبة 2.7% تحت شعار "السفر من أجل مستقبلٍ أفضل".// انتهى //16:47ت م0127