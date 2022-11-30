الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى الأمين المساعد للشؤون السياسية والمفاوضات بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، اليوم ، بمقر الأمانة العامة بالرياض، الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة الطارئة لدى الأمم المتحدة جويس مسويا، والوفد المرافق لها .وجرى خلال الاجتماع استعراض جهود الأمم المتحدة في العمل الإنساني وخاصة في اليمن وأفغانستان والصومال، والتحديات التي تواجه المنظمة في تلك الدول، كما استعرضت الجهود والمبادرات الإنسانية التي تقدمها دول مجلس التعاون.// انتهى //16:48ت م0128