جنين 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساستشهد شاب فلسطيني وجرح عدد آخر مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية.وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتشل جرحى من عدة منازل تعرضت لإطلاقٍ كثيف للنيران من قوات الاحتلال، مما أدي لاستشهاد شاب وجرح آخرين.وفي ذات السياق شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت مداخل البلدة الفلسطينية حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وأغلقت الطرق المؤدية لبلدة يعبد قضاء جنين.// انتهى //16:50ت م0130