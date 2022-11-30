سياسي / شهيد فلسطيني برصاص الاحتلال في جنين شمال الضفة الغربية
الأربعاء 1444/5/6 هـ الموافق 2022/11/30 م واس
جنين 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واس
استشهد شاب فلسطيني وجرح عدد آخر مساء اليوم خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي لبلدة يعبد قضاء جنين شمال الضفة الغربية.
وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني أنه انتشل جرحى من عدة منازل تعرضت لإطلاقٍ كثيف للنيران من قوات الاحتلال، مما أدي لاستشهاد شاب وجرح آخرين.
وفي ذات السياق شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أغلقت مداخل البلدة الفلسطينية حملة اعتقالات في صفوف الفلسطينيين، وأغلقت الطرق المؤدية لبلدة يعبد قضاء جنين.
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16:50ت م
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