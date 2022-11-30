المدنية المنورة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسزار سفير مملكة النرويج لدى المملكة توماس ليد بول، والوفد المرافق له، أمس، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف بالمدينة المنورة، التقى خلالها الأمين العام للمجمع خالد بن سليمان النفيسي، واطلع على نبذة تعريفية عامة عن المجمع وعن آلية عمله التي يقوم بها وفق نظامه واختصاصاته في خدمة كتاب الله، وخدمة الإسلام والمسلمين في مختلف انحاء العالم.وشاهد السفير الفيلم الوثائقي عن المجمع الذي يروي أبرز الإنجازات التي حقَّقها والأرقام التي تحققت في طباعة المصحف الشريف، وكيفية التدقيق والمراجعة، والاطلاع على عدد من الإصدارات التي أنتجها المجمع، ومختلف الترجمات والروايات الخاصة بالقرآن الكريم، وعلى نسخة من مصحف (برايل) المخصص للمكفوفين .من جانبه، أثنى سفير مملكة النرويج على الجهود الحثيثة التي يبذلها القائمون على خدمة المجمع من اهتمام لكتاب الله الكريم من حيث استخدام أحدث التقنيات في الطباعة والتدقيق.// انتهى //17:02ت م0132