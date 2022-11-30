الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأسهم مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، في تعزيز هواية الصقارة، وتنمية الوعي بأهميتها كونها موروثاً وطنياً أصيلاً، ورافداً ثقافياً واقتصادياً لمحبي هذه الهواية والمهتمين بها.ومنح المهرجان المقام في نسخته الخامسة في ملهم شمال الرياض، الفرصة لمحبي تلك الهواية من التعبير عن أنفسهم، وشغفهم، ومنهم شميع العتيبي الذي يمارس الصقارة منذ 30 عاماً.وأوضح العتيبي أنه شارك في جميع نسخ المهرجان، وشهد التطور الكبير الحاصل على جميع المستويات، بدءًا من النسخة الأولى حتى هذه النسخة، من حيث التنظيم والترتيب والمشاركين، مفيدًا انه يصر على المنافسة والمشاركة بشغف، في المهرجان وهذا مكسب في حد ذاته.يذكر أنه يتأهل للأشواط النهائية لمسابقة الملواح سبعة مشاركين من كل شوط تأهيلي، وهي مرحلة الكؤوس التي تحمل اسم كأس الملك عبدالعزيز، مع تكريم الفائزين الثلاثة الأوائل في كل شوط يومياً، فيما اختتم اليوم في مقر نادي الصقور السعودي بملهم، تسجيل الصقور المشاركة في سباق جير بيور للمحترفين السعوديين، وفئة الملاك المفتوح، وكذلك فئة قرموشة جير للمحترفين السعوديين.// انتهى//18:08ت م0153