الدوحة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسيتطلع المنتخب الإسباني إلى حسم تأهله لدور الـ 16 ببطولة كأس العالم FIFA قطر 2022، عندما يلاقي نظيره الياباني غداً على ملعب خليفة الدولي ضمن الجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الخامسة.واستهلت إسبانيا مشوارها في البطولة بالفوز على منتخب كوستاريكا بـ 7-0، ثم تعادلت مع المنتخب الألماني بهدف لمثله في الجولة الثانية لتجمع 4 نقاط تصدرت بها المجموعة .وتمتلك اليابان وكوستاريكا كل منهما ثلاث نقاط، مع أفضلية لليابان بفارق الأهداف، بينما يتذيل المنتخب الألماني جدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.وتحتاج إسبانيا إلى نقطة واحدة للتأهل لدور الـ 16، حيث يكفيها التعادل في مباراة الغد، وإذا حققت الفوز فستتأهل في صدارة المجموعة،أما إذا خسرت من اليابان فسيكون عليها انتظار نتيجة مباراة المانيا وكوستاريكا، حيث ستصل إسبانيا للدور المقبل، شرط أن لا تفوزكوستاريكا على ألمانيا، ولا تفوز ألمانيا على كوستاريكا بأكثر من 8 أهداف.وفي المقابل، سيسعى المنتخب الياباني بكل قوة غداً في مباراته أمام إسبانيا، لتعويض الخسارة أمام كوستاريكا بهدف مقابل لاشيء،خاصة أن الفوز سيوصله مباشرة إلى الدور الثاني.وانتصرت اليابان على ألمانيا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأولى، لكنها خسرت من كوستاريكا بهدف دون مقابل، وتحتل المركز الثاني في المجموعة برصيد 3 نقاط.ويأمل المنتخب الياباني بلوغ دور الـ 16 للمونديال للمرة الرابعة في سابع مشاركة له بالمونديال.وفي حال فوز منتخب اليابان على إسبانيا غداً، فإنه سيتأهل رسمياً إلى الدور المقبل، بدون النظر إلى نتيجة مباراة ألمانيا وكوستاريكا،وبذلك سيضمن الفريق الآسيوي صدارة المجموعة الخامسة، وفي حالة التعادل بهدف لمثله مع إسبانيا، فإن المنتخب الياباني بحاجة إلى انتظار نتيجة المباراة الأخرى، ويكفيه فوز ألمانيا بهدف نظيف، للتأهل، لأنه حينها سيتساوى الفريقان في النقاط وفارق الأهداف (0)والأهداف المسجلة (3)، وبالتالي ستتأهل اليابان بأفضلية المواجهات المباشرة.// انتهى //18:11ت م0154