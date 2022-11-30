الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأعلن الصندوق الثقافي عن اتفاقية شراكة رسمية مع مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي لرعاية مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بنسخته الثانية خلال الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر بمدينة جدة، امتدادًا لدعمه لقطاع الأفلام في المملكة، ودوره الرائد في تفعيل القطاعات الثقافية لما لها من أثر في تحسين جودة الحياة.وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق الثقافي محمد بن عبدالرحمن بن دايل، أن مشاركة الصندوق في هذا الحدث العالمي الضخم يمثل فرصة عظيمة للالتقاء برواد صناعة الأفلام في المنطقة العربية والعالم للوقوف على تجاربهم وأفكارهم للاستفادة منها في فتح آفاق استثمارية وإبداعية لشباب ورواد الأعمال في المملكة، وكذلك دعم القطاع الثقافي وتمكينه؛ ليسهم في تعزيز هوية المملكة، وإعلاء قيمتها الثقافية.ويعد المهرجان، ملتقى للنجوم وكبار المنتجين والخبراء في قطاع الأفلام من المنطقة العربية والعالم، واحتفاءً بالأفلام السينمائية الحائزة على الجوائز.يُذكر أن الصندوق الثقافي تأسس عام 1442هـ، الموافق 2021م، كصندوق تنموي يرتبط تنظيميًا بصندوق التنمية الوطني، وجاء إنشاء الصندوق ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة، بهدف تنمية القطاع الثقافي وتحقيق الاستدامة من خلال دعم النشاطات والمشاريع الثقافية، وتسهيل الاستثمار في الأنشطة الثقافية، وتعزيز ربحية القطاع، وتمكين المهتمين من الانخراط في الأعمال الثقافية، وتحقيقاً لأهداف الإستراتيجية الوطنية للثقافة لرؤية المملكة 2030.// انتهى //18:12ت م0155