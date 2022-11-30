أبها 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستفاعل الجمهور الرياضي في منطقة عسير مع مبادرة "عسير تدعم المنتخب" والتي أطلقتها هيئة تطوير منطقة عسير بمشاركة عدد من القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية لتحفيز أبطال المنتخب السعودي المشاركين في كأس العالم 2022.وجاء التفاعل الكبير مع المبادرة في جميع محافظات المنطقة والتي نفذت مسارات المبادرة المتمثلة في توفير الجهات المشاركة أماكن لعرض المباريات لمنسوبيها، ومسار الاحتفال بنتائج المنتخب الإيجابية، وكذلك مسار هوية المبادرة "عسير تدعم المنتخب" في مختلف شوارع عسير ومعالمها, ومسار دعم المنشآت الرياضية والمتمثلة في نوادي عسير للمبادرة بتنفيذها فعاليات جاذبة للجماهير وتهيئة الأماكن المناسبة لمتابعة مباريات المنتخب السعودي، والدعم التقني الذي برز من خلال تفاعل جميع الجهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى مسار منافسات مواقع العرض والتي هيأت بشكل احترافي لعرض المباريات في محافظات المنطقة ولاقت إقبالًا كبيرًا من الجمهور الرياضي.// انتهى //18:14ت م0156