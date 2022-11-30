الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، معالي سفير جمهورية موريشيوس لدى المملكة شوكت علي سودهن.وجرى خلال اللقاء استعراض مستجدات المشاريع التي ينفذها المركز في مورشيوس، وبحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتصلة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.ونوّه السفير سودهن بالجهود الإنسانية التي تقدمها المملكة من خلال المركز في بلاده، مؤكداً أن مركز الملك سلمان للإغاثة أصبح علامة فارقة في مجال العمل الإنساني الدولي.// انتهى //18:42ت م0158