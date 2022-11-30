الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بمقر المركز في الرياض اليوم، مساعدة الأمين العام للشؤون الإنسانية ونائبة منسق الإغاثة في حالات الطوارئ جويس مسويا.وجرى خلال اللقاء بحث الموضوعات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإغاثية والإنسانية.وأشادت مسويا بالدور الإنساني الفاعل والمؤثر للمملكة العربية السعودية على الصعيد الدولي، منوهة بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة في التخفيف من معاناة اللاجئين والفئات المحتاجة حول العالم.// انتهى //18:43ت م0160