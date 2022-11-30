سيئول 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل؛ عُمدة العاصمة الكورية سيئول "أوه سي- هون"، ضمن جولة معالي الوزير لكوريا الجنوبية والتي استمرت على مدى يومين.وناقش الجانبان أُطر التعاون المُمكنة والمُتاحة للاستفادة من تجربتي البلدين في مجال خدمات المُدن، والوصول لخدمات توفر للسكّان جودة حياة ورفاهية في بيئة عصرية مواءمة لمُستهدفات رؤية البلدين المُشتركة، وأشاد الحقيل برؤية الكوريين لمشروع نيوم الذي وصفوه بـ"الأهرامات"، لما يُمثله من حُلم وطني كبير يعتز ويفخر به السعوديون ويعملون على تحقيقه.كما أكد معالي الوزير أنه سيُوجّه بتشكيل فِرَق وإطلاق ورش عمل مُشتركة لتنمية العمل التشاركي، والوصول لرؤى تخدم توجهات البلدين وتُلبي طموحات الشعبين الصديقين.ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه الوزارة نحو إيجاد كُل ما يُمكن أن يُساعد على تحسين جودة العمل وكفاءة الإنتاج، عبر إقامة مشاريع خدمية وسكنية تُحقق استدامة للرفاهية وتعتمد الحلول الذكية.// انتهى //18:46ت م0161