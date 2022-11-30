جدة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأعلن مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي أمس، عن الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، التي ستقام في الفترة من 1 إلى 10 ديسمبر، بمدينة جدة على الساحل الشرقي للبحر الأحمر.ويكرم المهرجان الفائزين على جائزتي مجلة فارايتي الدولية لأفضل صانعة أفلام لفيلم "كارميل"، الذي عُرض لأول مرة في مهرجان كان السينمائي الدولي في عام 2007م، وجائزة أفضل ممثل لفيلمي روكستار وبارفي.وعدّ الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي محمد التركي، أهمية مشاركة المواهب اللامعة في عالم صناعة السينما، واستضافتهم في حوارين خاصين مع الجمهور للاستماع بالتجارب الناجحة والملهمة ، وذلك يومي السبت والأربعاء الموافق 3 - 7 ديسمبر.// انتهى //18:51ت م0162