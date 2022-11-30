الباحة 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسنظم فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الباحة اليون, ورشة عمل تعريفية لبرامج الإعانات الزراعية والتي تقدمها وزارة البيئة والمياه والزراعة للمزارعين ومربي الماشية والنحالين والأسر الريفية المنتجة.وتطرقت الورشة إلى برنامج التنمية الريفية المستدامة (ريف) والذي يهدف إلى تحسين القطاع الريفي الزراعي لرفع مستوى معيشة صغار المزارعين والأسر الريفية وزيادة الكفاءة والإنتاجية وتحسين نمط الحياة والأمن الغذائي من خلال تقديم دعم مالي غير مسترد, كما يعمل البرنامج على تنمية عدة قطاعات مع التركيز بصفة خاصة على المناطق الريفية المُحددة استناداً إلى الميزة النسبية للمناطق ويدعم البرنامج 8 قطاعات زراعية تشمل تطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق "البن العربي"، وتطوير تربية النحل وإنتاج العسل، وتنمية قطاع زراعة وتجارة الورد، وتطوير وإنتاج وتصنيع وتسويق الفاكهة (العنب، المانجو، الفراولة، الليمون، الرمان، اللوز البجلي، المشمش، الخوخ، البخارى)، وتعزيز قدرات صغار الصيادين ومستزرعي الأسماك، وتطوير قطاع صغار مربي الماشية، وتطوير زراعة المحاصيل البعلية (الذرة الرفيعة، السمسم، والدخن)، بالإضافة إلى تطوير القيمة المضافة من الحيازات الصغيرة والأنشطة الريفية الزراعية التقليدية.كما تم التعريف ببرنامج الزراعة العضوية والتي تعد أسلوبًا زراعيًا حديثًا صديقًا للبيئة، يشمل الإنتاج النباتي والحيواني العضوي والتسميد والوقاية والمكافحة .وتقدم الوزارة بالإضافة إلى الدعم المادي غير المسترد الإرشاد للمزارع الراغبة في التحول بجميع مناطق المملكة وتأهيليهم لتحويل ممارستهم في مزارعهم للزراعة العضوية، وتقديم الدعم الفني لجميع المزارع العضوية أو التي تحت التحول، ومن الدعم الذي يقدم تغطية تكاليف التفتيش التي تدفع لجهات التوثيق لعدد من المزارع العضوية في مختلف مناطق المملكة وذلك بعد تقييم المزارع من المختصين في هذا المجال.// انتهى //18:51ت م0163