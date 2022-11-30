اقتصادي / معرض العطور والبخور بعرعر يستعرض تجارب مصنعي العطور والتركيبات الطبيعية في يومه الثالث
الأربعاء 1444/5/6 هـ الموافق 2022/11/30 م واس
عرعر 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واس
استعرض معرض العطور والبخور المختص بمدينة عرعر، تجارب مصنّعي العطور والبخور والمنتجات والتركيبات الطبيعية من قبل الشباب والفتيات في يومه الثالث، وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بحي المساعدية.
ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 3 ديسمبر، نحو 50 علامة تجارية محلية وخليجية وعالمية، ويشهد إقبالاً واسعاً من الزوار والمهتمين في عالم العطور.
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18:53ت م
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