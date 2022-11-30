عرعر 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساستعرض معرض العطور والبخور المختص بمدينة عرعر، تجارب مصنّعي العطور والبخور والمنتجات والتركيبات الطبيعية من قبل الشباب والفتيات في يومه الثالث، وذلك بقاعة الأمير عبدالعزيز بن مساعد للاحتفالات بحي المساعدية.ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى 3 ديسمبر، نحو 50 علامة تجارية محلية وخليجية وعالمية، ويشهد إقبالاً واسعاً من الزوار والمهتمين في عالم العطور.// انتهى //18:53ت م0165