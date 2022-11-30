الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأقام صالون ( أفق الثقافي ) بمكتبة الملك عبدالعزيز العامة مساء أمس، لقاءً ثقافياً توعوياً بعنوان "سدم .. وقصص نجاح"، ضمن البرنامج الثقافي للمكتبة للعام 2022م، الذي استضاف الدكتورة سلوى الهزاع، وإدارته أفنان الخضر، وذلك بمدينة الرياض.وتحدثت الدكتورة الهزاع، عن الدور الكبير الذي يمكن أن يقوم به الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض، وفي استثمار التحولات الرقمية لبيان هذا التشخيص، والقضاء على ظاهرة الانتظار الطويل للمرضى من أجل الفحص بالمستشفيات العامة، وأبرز التحديات التي واجهتها في دراستها، وفي تخصصها الطبي الخاص بجراحة العيون، مشيرةً أن جائحة كوفيد 19 هو الذي فتح مجال التعرف على الذكاء الاصطناعي، وفكرت استخدم الذكاء الاصطناعي للمريض الذي لا يأتي للمستشفى بما في ذلك مرض السكري.// انتهى //19:34ت م0170