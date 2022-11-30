الخرطوم 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساختتم اجتماع وزراء خارجية دول "الإيقاد" أعماله بالخرطوم اليوم، بعد مناقشة الموضوعات المتعلقة بتحقيق السلم والأمن في دول الإيقاد ومعالجة مسائل الجفاف والتصحر والتغيرات المناخية التي تعاني منها دول الإقليم، إضافة لمناقشة خارطة الطريق التي طرحها السودان لتفعيل عمل المنظمة خلال الفترة القادمة، إضافة إلى بحث إمكانية عودة السودان للاتحاد الأفريقي بعد رفع العقوبات.وطالب وزراء خارجية دول "الإيقاد" بتخصيص منحة للطلاب للدراسة بجامعة أفريقيا العالمية تخصص للاجئين والنازحين بدول الإقليم، كما نادى المؤتمر بدراسة ظاهرة التصحر والتغيير المناخي والأمن الغذائي والسلام المجتمعي.وقال وزير الخارجية السوداني علي الصادق علي، في مؤتمر صحفي عقد عقب ختام الاجتماع ان المؤتمر شارك فيها كل وزراء خارجية دول الإيقاد، موضحاً أن السودان قدم خطة للتعامل مع الأحداث التي تشهدها دول الإقليم من وقت لآخر، منوها إلى أن القضايا التي طرحت في المؤتمر تهم كل دول الإقليم وأهمها تحقيق الأمن، معرباً عن ارتياح الوزراء لرئاسة السودان وبحثوا إمكانية عودته للاتحاد الأفريقي.// انتهى //19:43ت م0172