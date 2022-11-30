الرباط 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسالتقى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) الدكتور سالم بن محمد المالك، بالرباط اليوم، برئيسة مجلس إدارة جمعية السدو الكويتية الشيخة بيبي دعيج الجابر الصباح، حيث تباحث الجانبان حول التعاون في مجال دعم الحرف التراثية، وتنمية الأيدي العاملة في هذه الحرف، عبر تدريب أجيال جديدة من الحرفيين.وتطرق الدكتور المالك للجهود التي تقوم بها المنظمة للحفاظ على التراث المادي وغير المادي، وتسجيل المواقع التاريخية والعناصر الثقافية في دول العالم الإسلامي على قوائمها للتراث، صونا لهذه المواقع والعناصر.من جانبها ثمنت الشيخة بيبي الصباح ما تقوم به الإيسيسكو من أدوار في مجالات اختصاصها، مؤكدة حرص جمعية السدو، التي تعمل على الحفاظ على النسيج التراثي في الكويت، على التعاون مع المنظمة وتنفيذ برامج ومشاريع مشتركة، في الكويت وغيرها من الدول الأعضاء بالمنظمة.// انتهى //19:49ت م0174