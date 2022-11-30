طرابلس 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسعقدت حكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبدالحميد الدبيبة اليوم بالعاصمة تونس جلسة مباحثات مع نظرائهم بالحكومة التونسية برئاسة رئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن رمضان تم خلالها بحث المصالح المشتركة بين البلدين.وتم خلال المباحثات مناقشة سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية وتفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين ووضع آليات التنفيذ اللازمة، بالإضافة لتسهيل عمل رجال الأعمال الليبيين في تونس.// انتهى //19:50ت م0175