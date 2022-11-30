ينبع 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واستشارك إدارة التعليم بمحافظة ينبع في "مسابقة تحدي علوم المستقبل" في موسمها الثاني ضمن 87 فريق من مختلف مناطق المملكة، والتي ينظمها مركز حمدان بن راشد آل مكتوم للموهبة والابتكار، ويشرف عليها فريق إدارة الموهوبات بتعليم المحافظة.ويمثل تعليم ينبع في المسابقة الطالبات: عريب نواف العتيبي، أهداب حامد البدراني، جنى عاطف مليباري, من الثانوية الثانية بينبع الصناعية .وهنأت إدارة تعليم ينبع الطالبات المرشحات وأسرهم, متمنية لهم التوفيق وحصد المراكز الأولى في المسابقة، مثمنةً للمشرفات التربويات جهودهن المبذولة مع الطالبات الموهوبات بمدارس المحافظة.وأوضحت رئيسة قسم الموهوبات بتعليم ينبع غادة سليمان الحويطي، أن المسابقة تعد أول مسابقة افتراضية على المستوى الإقليمي للطلبة الموهوبين في مجال الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، وتهدف إلى تعزيز تعلّم مبادئ الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء، عبر التركيز على أساليب التعلّم متعدد التخصصات للطلبة الموهوبين والمتفوقين في مجال العلوم والتكنولوجيا، من خلال منصة افتراضية تمكّن الطلبة المشاركين من عرض مراحل تطور مشاريعهم ومشاركتها مع زملائهم.وأشارت الحويطي إلى أن أهداف المسابقة تتركز حول مساعدة الطلبة الموهوبين في دول مجلس التعاون الخليجي لإبراز طاقاتهم وعرضها من خلال توفير بيئة تنافسية مثالية وإعطاءهم فرصة حل مشكلات حقيقية وتنفيذ نموذج أولي لهذه الحلول ومشاركتها مع الآخرين، كما توفّر فرصة مهمة لعرض أفكار الطلبة الفائزين على مؤسسات متخصصة في مجال التكنولوجيا لدعم إمكانية تنفيذها، بالإضافة إلى تنمية المهارات الاجتماعية وروح الفريق لدى الطلبة المشاركين، ونشر ثقافة الموهبة والإبداع فيما بينهم.// انتهى //19:56ت م0177