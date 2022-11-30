الرياض 06 جمادى الأولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واساستقبل صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح وزير خارجية دولة الكويت، وذلك لدى وصوله الصالة الملكية في مطار الملك خالد الدولي بالرياض.ورحب سمو وزير الخارجية بمعالي وزير خارجية دولة الكويت في أول زيارة رسمية لمعاليه إلى المملكة، مؤكدًا عمق العلاقات الأخوية والوطيدة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.// انتهى //20:08ت م0179