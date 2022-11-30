الرباط 06 جمادى الاولى 1444 هـ الموافق 30 نوفمبر 2022 م واسأَغْلَقَتِ البورصة المغربية اليوم على انخفاض في التعاملات، حيث سجل مؤشرها الرئيسي مازي تراجعاً بنسبة 0.07 %، مسجلاً 10.910,91 نقطة.وانخفض مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.19 % ليستقر عند 874,73 نقطة، كما تراجع المؤشر المرجعي البيئي والاجتماعي بدوره بنسبة 0.12% مسجلاً 815,2 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 285,68 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 567 مليار درهم مغربي.// انتهى //20:40ت م0180